EBay veröffentlichte am Mittwoch, den 11 August nachbörslich die Zahlen zum zweiten Quartal 2021 und konnte bei den Erlösen im Jahresvergleich von einer 14 Prozent Steigerung auf 2,7 Milliarden US-Dollar berichten. Damit unterschritt der Onlinehändler die durchschnittliche Schätzung der Analysten in Höhe von knapp 3 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis sank wiederum angesichts deutlich geringerer Gewinnspannen um vier Prozent auf 675 Millionen Dollar. Auch beim Ausblick für das laufende dritte Quartal blieb eBay unterhalb der Analystenprognosen. Für das laufende Vierteljahr stellte eBay ein Umsatzwachstum zwischen sechs und acht Prozent in Aussicht. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit Verlusten. Der Verwaltungsrat des Konzerns bewilligte jedoch weitere drei Milliarden Dollar zur Kurspflege durch den Rückkauf eigener Anteilsscheine, wobei die Kriegskasse damit auf 5 Milliarden US-Dollar angewachsen ist. Die Marktteilnehmer reagierten am 12. Und 13. August mit einem Kursaufschlag von knapp 13 Prozent. . Zum Chart .

Die Ankündigung von Aktienrückkäufen im Ausmaß von 5 Milliarden US-Dollar wurde von den Marktakteuren positiv aufgenommen. Dies führte in den zwei Tagen nach Veröffentlichung zu einem Kursplus von 14 Prozent in der Spitze. Gestern ging es im Einklang mit dem breiten Markt wieder um 3,2 Prozent nach unten. Paradoxer Weise wurde der Kurs von eBay nach dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 aus einer drei Jahre andauernden Seitwärtskonsolidierung erlöst und von den Marktteilnehmern in lichte Höhen befördert. Seit Dezember 2020 hat sich auch ein aktuell intakter Aufwärtstrend ausgebildet. Der Kursverlauf hält sich im oberen Drittel des Trendkanals, was kurzfristig auch eine Mini-Konsolidierung möglich erscheinen lässt, ohne dass der Trend unterbrochen wird. Als Unterstützung hat sich die Marke von 64,77 US-Dollar herauskristallisiert, wo ein Schnittpunkt der Trendlinie mit der Supportlinie der Konstellation Gewicht verleiht. Aktuell wird die Marke bei 74,09 US-Dollar getestet, die nur knapp unter dem All Time High bei 76,55 US-Dollar sitzt. Kurzfristig ist eine kleine Konsolidierung denkbar, mittelfristig sollte der Kurs getragen von den Rückkäufen dem Trendverlauf folgen.