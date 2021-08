Innocan übt Option zum Einstieg in eine Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit dem Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv aus

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (18. August 2021) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen angesichts der ersten Indikationen seiner mit CBD beladenen Exosomenplattform (CLX) den Forschungsarm Ramot, der für den Technologietransfer an der Universität Tel Aviv (TAU) verantwortlich zeichnet, davon in Kenntnis gesetzt hat, dass das Unternehmen die Ausübung seiner Option im Hinblick auf den Einstieg in eine vollwertige Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit Ramot beabsichtigt (die „Vereinbarung“).

Abbildung Nr.1: Prof. Dani Offen von TAU und Iris Bincovich, CEO von InnoCan

Abbildung Nr.2: Iris Bincovich, CEO von InnoCan, und M.Sc. Nataly Yom-Tov

Es ist zu erwarten, dass InnoCan mit dem Abschluss der Vereinbarung eine weltweite Exklusivlizenz für die Weiterentwicklung und Vermarktung jener Produkte gewährt wird, die auf der Grundlage dieser Technologie entwickelt werden.

Angesichts der bedeutenden Erfolge im Zuge der Entwicklung von CLX hat InnoCan beschlossen, seine Option auf Grundlage der Vereinbarung mit Ramot auszuüben und diese enge und bedeutsame Zusammenarbeit, die einen wichtigen Meilenstein in der Vermarktungsstrategie des Unternehmens darstellt, zu intensivieren.

Keren Primor Cohen, CEO von Ramot, erklärt: „Es freut mich außerordentlich, dass sich Innocan dafür entschieden hat, seine Option auf eine Lizenz auszuüben, und ich sehe der Fortsetzung unserer fruchtbaren und bedeutsamen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen mit großer Vorfreude entgegen.“

Iris Bincovich, CEO von InnoCan, fügt hinzu: „Angesichts der positiven und faszinierenden Ergebnisse des CLX-Projekts freut sich InnoCan, weitere Schritte in Richtung einer Vereinbarung setzen, um sich damit die weltweiten Exklusivrechte an der Entwicklung und Vermarktung von jenen Produkten zu sichern, die auf Basis der an der Universität Tel Aviv entwickelten CLX-Technologie hergestellt und vermarktet werden sollen. Die Universität Tel Aviv kann eine lange Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Vermarktung von innovativen Gesundheitsprodukten vorweisen.“