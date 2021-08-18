Columbus Q2 EBITDA DKK 31 Million
(PLX AI) – Columbus Q2 revenue DKK 426 million.Outlook FY revenue DKK 1,650-1,800 millionOutlook FY EBITDA DKK 125-150 million
(PLX AI) – Columbus Q2 revenue DKK 426 million.Outlook FY revenue DKK 1,650-1,800 millionOutlook FY EBITDA DKK 125-150 million
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- (PLX AI) – Columbus Q2 revenue DKK 426 million.
- Outlook FY revenue DKK 1,650-1,800 million
- Outlook FY EBITDA DKK 125-150 million
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Wertpapier
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