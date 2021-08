Von Bernd Lönner, Vorstandsmitglied der Real I.S. AG

Die Pandemie hat auf dem europäischen Immobilien-Investmentmarkt Spuren hinterlassen. Das Transaktionsvolumen ist im Gewerbeimmobilienbereich in den vier "Corona"-Quartalen Q2 2020 bis Q1 2021 im Vergleich zu den vier vorangegangenen Quartalen um rund 30 Prozent geschrumpft. Diese Korrektur ist allerdings vergleichsweise moderat - gemessen am Einbruch des Transaktionsvolumens während der Finanzmarktkrise um 75 Prozent vom Hoch im dritten Quartal 2007 bis zum Tief zwei Jahre später. Dabei ist das Investmentgeschehen europaweit und nach Nutzungsart differenziert zu betrachten. Während die Investmentmärkte in den Niederlanden, UK, Deutschland sowie Schweden trotz Pandemie weiterhin hohe Transaktionsvolumina verzeichnet haben, gab es hingegen in Frankreich und Spanien stärkere Korrekturen. Angesichts der erwarteten, kräftigen Konjunkturerholung in diesen Ländern in diesem Jahr ist hier aber auch wieder mit einer Erholung bei den Immobilien-Investments zu rechnen. Anzeichen hierfür gibt es bereits.