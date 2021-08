Frankfurt am Main (ots) - Die anhaltende Corona-Pandemie hat das Verhalten der

Deutschen über die letzten Monate stark beeinflusst. Neben einem höheren

Gesundheitsbewusstsein und einer stärkeren Nachfrage nach digitalen Services

sind die Bundesbürger:innen auch sparsamer geworden: Mehr als zwei Drittel (69

Prozent) der Befragten einer aktuellen bevölkerungsrepräsentative Studie des

digitalen Versicherungsmanagers CLARK, geben an, Maßnahmen zu ergreifen, um Geld

anzusparen [1]. Seit Beginn der Pandemie achten die Deutschen beispielsweise

mehr auf Preise oder haben ihre Ausgaben bewusst reduziert (jeweils 16 Prozent).

Auch Sparkonten, Aktien und Co. gewinnen an Beliebtheit. Einer der Favoriten ist

dabei aber immer noch das Sparschwein - Jede:r Fünfte (20 Prozent) nutzt es zum

Sparen.



Sparen - aufgrund von Corona voll im Trend





Sparen scheint aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie voll im Trend zu liegen.So achten unter anderem 17 Prozent der Bundesbürger:innen, die sparen, nochstärker auf Preise und Sonderangebote. Ebenfalls 16 Prozent derCLARK-Studienteilnehmer:innen geben an, ihre Ausgaben seit Beginn der Pandemiebewusst reduziert zu haben. Darüber hinaus sparen 14 Prozent aufgrund von Coronamehr Geld auf Sparkonten, in Aktien und anderen ähnlichen Anlagekonten oderWertpapieren.Die beliebteste Maßnahme, um Geld anzusparen, ist für die Deutschen dasTagesgeldkonto. Fast jede:r Vierte (24 Prozent) gibt dies in der aktuellenCLARK-Studie an. Jedoch ist das Tagesgeldkonto alles andere als effektiv: Derdurchschnittliche Zinssatz für ein solches Konto liegt in Deutschland weit untereinem Prozent [2]. Demnach würde ein Sparender bei einem Zinssatz vonbeispielsweise 0.15 Prozent, einem Sparbetrag von 10.000 Euro und einemAnlagezeitraum von einem Jahr, gerade einmal 15 Euro Rendite erhalten. Daserschreckende: Jede:r Fünfte (20 Prozent) vertraut auf eine noch ineffizientereSparmethode - die Spardose. Dem gegenüber stehen jedoch auch 18 Prozent derDeutschen, die in einen Sparplan mit Fonds oder Aktien investieren, um ihr Geldanzusparen. Auch ETF-Sparpläne werden vermehrt genutzt: 13 Prozent derCLARK-Studienteilnehmer:innen geben dies an. "Im Vergleich zum guten altenSparschwein bieten Fonds, ETFs und Aktien die Möglichkeit, eine gute jährlicheRendite zu erwirtschaften, um damit beispielsweise fürs Alter vorzusorgen", soCOO und Co-Gründer von CLARK, Dr. Marco Adelt.Altersvorsorge in Zeiten von CoronaAufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie beschäftigen sich einige Deutsche auchmehr mit dem Thema Altersvorsorge. Dabei setzten die Deutschen vor allen Dingenauf die klassische Rentenversicherung (22 Prozent), die betrieblicheAltersversicherung (ebenfalls 22 Prozent) und die Riester-Rente (14 Prozent)[1]. "Dies ist ein gutes Zeichen, denn für viele Menschen reicht die gesetzlicheRente allein nicht aus, um ihren gewohnten Lebensstandard auch im Alter zuhalten. Deswegen lohnt es sich bereits früh über Maßnahmen wie eineRentenversicherung (https://www.clark.de/private-rentenversicherung/) , dieRiester-Rente (https://www.clark.de/riester-rente/) oder andere privateAltersvorsorgeprodukte (https://www.clark.de/altersvorsorge/) nachzudenken, umeine potentielle Rentenlücke effektiv zu schließen", so Adelt abschließend.[1] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrageder YouGov Deutschland GmbH, an der 1018 Personen zwischen dem 14. und17.06.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativfür die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.[2] https://ots.de/oqVE1k