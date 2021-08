Die führende Schweizer digitale Matchmaking-Plattform für Verwaltungsratsmitglieder implementiert Zahlungen mit Kryptowährungen.

VRMandat.com goes Crypto

Zürich, 18. August 2021 - VRMandat.com bietet ab sofort die folgenden drei Kryptowährungen zum Bezahlen an: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Nimiq (NIM). Die Zahlung erfolgt ohne Mittelsmann direkt von der Wallet der Kundinnen und Kunden an die von VRMandat.com. Mit Kryptowährung werden jedem Internet-User Zahlungen ohne Banken ermöglicht, welche dank der Blockchain-Technologie dezentral, schnell und sicher ausgeführt werden. Die erste digitale Matchmaking-Plattform für Verwaltungsratsmandate hat die Zeichen der Zeit erkannt und bietet Kundinnen und Kunden auch Kryptowährungen als Zahlungsmethode an.

Die von Nimiq in Costa Rica / Deutschland und der Schweizer Firma Ontius GmbH maßgeschneiderte Version der von Nimiq entwickelten cryptopayment.link-Lösung macht das direkte Annehmen von Kryptowährung ohne Mittelsmann besonders einfach. Der CHF Preis wird zum Zeitpunkt der Zahlung zum aktuellen Marktwert der gewählten Kryptowährung umgerechnet. Die Kundinnen und Kunden haben dann bis zu 15 Minuten Zeit, die Kryptozahlung von ihren Wallets auszulösen.

VRMandat.com Gründer Dominic Lüthi sagt dazu: "Wir sind stolz darauf, bei der Umsetzung von Bitcoin-Zahlungslösungen vorne mit dabei zu sein. Mit Nimiq haben wir dabei den idealen Partner gefunden. Der Bedarf ist zweifelsohne vorhanden. Dies zeigt sich darin, dass wir kurz nach der Einführung bereits die ersten Kunden (w/m) hatten, die damit ohne Probleme bezahlt haben."

Mit der Implementation dieser digitalen Zahlungsmittel, wurde die VR-Plattform auch zum Thema Blockchain ergänzt. Die potenziellen Verwaltungsrätinnen und -räte können in ihrem persönlichen Skill-set nun neben den bestehenden Kenntnissen wie: «Technologieaffinität», «Innovation», «Digitalisierung», «Sicherheit» auch «Blockchain-Technologie» oder «Kryptografie» auswählen und sich damit den suchenden Unternehmen präsentieren - denn diese Aspekte gewinnen immer mehr an Bedeutung.