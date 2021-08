Man stelle sich vor, ein Hochhaus steht in Flammen. Seine Bewohner warten verzweifelt auf Hilfe, manche springen sogar aus dem Fenster in den Tod. Da fährt plötzlich die scheinbare Rettung vor. Die Feuerwehr mit einem kleinen Sprungtuch für lediglich sieben Personen. Der Einsatzführer weiß, daß er noch ein vielfach größeres Tuch zur Verfügung hätte. In

Der Beitrag Deutschlands moralisches Totalversagen in der Tragödie von Kabul erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Georg Gafron.