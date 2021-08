FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von jüngsten Kursverlusten erholt. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1726 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1767 Dollar festgesetzt.

In der vergangenen Nacht war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1702 Dollar abgerutscht und damit auf den tiefsten Stand seit November. Nach der Veröffentlichung von unerwartet starken Daten zur Industrieproduktion in den USA am Dienstagnachmittag hatte der Dollar-Auftrieb erhalten und der Euro war im Gegenzug unter Druck geraten.