DGWA wird Advisory Board Mitglied beim CERA 4in1 Zertifizierungsprogramm

Frankfurt am Main, 18. August 2021: Die DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, freut sich die Aufnahme in den CERA 4in1 Fachbeirat bekanntzugeben. CERA 4in1 ist ein globales Zertifizierungsprogramm für die gesamte Wertschöpfungskette von Rohstoffen.

Die DGWA ist eine deutsche Investment Banking Boutique, die auf nachhaltige Investments im Bergbau- und Rohstoffsektor sowie auf die Beratung globaler kleiner und mittelständischer Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen schließt sich den bestehenden Fachbeiratsmitgliedern an, zu denen Volkswagen, Siemens, Euromines, die University of Southern Denmark, die Wirtschaftskommission für Europa (UNECE), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die Gemeinsame Forschungsstelle der EU (GFS) gehören.

Als Mitglied des CERA 4in1-Fachbeirats wird die DGWA eine beratende Rolle einnehmen, indem sie Empfehlungen zu den Tätigkeiten und Arbeitsprogrammen von CERA 4in1 ausspricht, an den CERA-Vorstandssitzungen teilnimmt, mögliche Pilotprojekte begutachtet und dem CERA 4in1-Informationsnetzwerk beitritt.

Stefan Müller, Geschäftsführer der DGWA, kommentiert:

„Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den CERA 4in1 Fachbeirat. Europäische Investoren legen bei ihren Investitionsentscheidungen zunehmend Wert auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) und fordern höchste Standards für eine nachhaltige Zukunft.

Der Übergang zur CO2-Neutralität erfordert nachhaltig gewonnene, abgebaute und verarbeitete High-Tech-Rohstoffe. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CERA, um die Entwicklung des höchsten Zertifizierungsstandards für die Wertschöpfungskette von Rohstoffen zu unterstützen."

Andreas Hucke, CERA 4in1 Projektleiter, erklärt:

„Wir freuen uns, die DGWA in unserem Beirat begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns darauf, dass die DGWA ihre Kapitalmarktexpertise und ihr Fachwissen über die Finanzmärkte in unseren bestehenden Expertenbeirat einbringt. Die Erfahrung der DGWA im Bergbau- und Explorationssektor und ihr Fokus auf nachhaltige Investitionen werden einen Mehrwert bringen und die Stakeholder-Basis für die Vision und Mission von CERA verbreitern."

Das CERA 4in1-Projekt wird seit 2015 entwickelt, zunächst innerhalb der DMT, einem international agierenden, unabhängigen Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Im Jahr 2017 wurde ein formelles Projektkonsortium gebildet, das zum Teil von EIT Raw Materials finanziert wurde. Das CERA-Zertifizierungsprogramm, das die Blockchain-Technologie nutzt, um die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen entlang der Wertschöpfungskette zu ermöglichen, wurde im November 2019 öffentlich lanciert und adressiert die für eine nachhaltige Zukunft relevanten Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer, Lithium und Graphit.

CERA wird von der Europäischen Kommission unterstützt und steht im Einklang mit der European Battery Alliance.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Stefan Müller

CEO, DGWA

info@dgwa.org

Knut Hirsch

Head of B2B Marketing / Communications, DMT GROUP

Knut.hirch@dmt-group.com

Über die DGWA

Die DGWA ist eine der führenden deutschen Corporate Boutiquen für globale Small- und Mid-Cap Beratung und Investments.

„Wir bauen solide, substanzielle und umfassende Brücken für börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen zu Investoren, Finanzinstitutionen und Multiplikatoren wie Presse und Medien und bieten auf unsere Kunden zugeschnittene Lösungen“, so Gründer und Geschäftsführer Stefan Müller.

Das Management-Team von DGWA kann auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte im Handel, bei Investitionen und der Analyse von KMUs auf der ganzen Welt zurückblicken. Es war bisher an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual Listings und Unternehmensfinanzierungstransaktionen sowie an entsprechenden Roadshows und Sensibilisierungskampagnen beteiligt.

Über CERA 4in1

Das CERA 4in1-Zertifizierungssystem ist das erste ganzheitliche, weltweit anwendbare System seiner Art, das die Bewertung sozialer, ökologischer und ethischer Praktiken entlang der Wertschöpfungskette mineralischer Rohstoffe universalisiert und standardisiert. Durch den Einsatz von Blockchain als Rückverfolgbarkeitsmechanismus will CERA 4in1 die Herkunft eines Produkts von der nachhaltig produzierenden Quelle bis zum Endprodukt nachweisen.

CERA 4in1 unterteilt die Wertschöpfungskette in vier separate Zertifizierungsverfahren. Der Readiness-Standard von CERA 4in1 bewertet die Exploration und Evaluierung; der Performance-Standard bewertet den Abbau, die Verarbeitung und die Veredelung; der Chain-of-Custody-Standard deckt die "Run-of-Mine"- und die gehandelten Rohstoffe ab; und der Final Product Standard bewertet das Endprodukt und seine Bestandteile.

Im Rahmen von CERA 4in1 bewerben sich die Akteure der Wertschöpfungskette bei der CERA 4in1 Association, um eine Zertifizierung für die Erkundung, den Abbau, die Verarbeitung oder den Umgang mit mineralischen Rohstoffen und deren endgültige Kennzeichnung zu erhalten. Die bestehenden Einrichtungen der Antragsteller und die nachvollziehbare, angemessene Umsetzung der CERA 4in1-Anforderungen werden geprüft und mit den relevanten CERA 4in1-Kriterien verglichen. In einem Bericht werden die Bereiche aufgezeigt, in denen die Protokolle nicht dem CERA 4in1-Standard entsprechen; ein CERA 4in1-Zertifikat wird erst ausgestellt, wenn diese Abweichungen behoben sind.

Das CERA4in1-Projekt befindet sich seit 2015 in der Entwicklung, zunächst innerhalb der DMT GROUP, einem internationalen, unabhängigen Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Im Jahr 2017 wurde ein formelles Projektkonsortium gebildet, das teilweise von EIT RawMaterials finanziert wurde. Dieses Konsortium setzt sich aus einigen der führenden europäischen Rohstoffforschungseinrichtungen und technischen Dienstleistern zusammen, darunter: Universität Leiden in den Niederlanden, Universität Leoben in Österreich, Technische Universität Luleå, Forschungsinstitute in Schweden, TÜV NORD CERT GmbH und DMT GROUP.

Die neueste Videoreihe zu CERA 4in1 finden Sie unter:

https://www.cera4in1.org/news-pr/tutorials

Über die DMT

Die DMT GmbH & Co. KG ist ein unabhängiges Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Essen, Deutschland. Die DMT-Gruppe verfügt über mehr als 280 Jahre Erfahrung in der Beratung in den Bereichen Infrastruktur, Anlagen- und Verfahrenstechnik, Energie, Bauwesen und Rohstoffe und ist mit 14 internationalen Tochtergesellschaften in 150 Märkten weltweit tätig.

DGWA – Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH

Kaiserhofstraße 13

D-60313 Frankfurt am Main

CEO: Stefan Müller

