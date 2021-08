Biontech – Korrektur geschafft?

Liebe Leser, Daniel hat letzte Woche im Audio ausführlich erläutert, dass selbst bei einer Biontech die Korrekturerwartung vom Top 30-50 % sei. Ähnlich wie bei Home24 oder einer Zoom. Und manchmal geht es rasend schnell. Intraday Hoch letzte Woche – 392 Euro. Stand Dienstag dann – 275 Euro. Das war eine satte Korrektur von 30 Prozent in einer Woche. Deshalb hatten wir einen Feierabendtrade gestartet – Hebel 3. Resultat – 25% Gewinn in 24 stunden. Zufriedene Abonnenten, zufriedener Börsendienst;-)

Generell zu Biontech: Viele sind der Auffassung – Biontech kommt NICHT in den DAX im September und auch nicht auf absehbare Zeit. Ein großes deutsches Anlegermagazin sieht dies anders, doch wir haben die Regularien geprüft und Daniel war vor genau einem Jahr im Interview beim Deutschlandfunk und ARD zum Thema "DAX-Aufnahme Delivery". Und genau damit hängt es zusammen. Mehr dazu im Audio zum Wochenauftakt bei uns – mit frischen Anlage- und Tradingprodukten. Sommer, Sonne, Seitwärtsrendite gibt es heute und spannende Beyond Meat, Varta und Tesla-Papiere.

Gewinnmitnahmen im Markenwertportfolio bei zahlreichen Markenwerten – das war im dortigen Abo-Bereich das Programm der letzten Woche. Plus 39% p.a stehen als Rendite im Markenwertportfolio, dass sich an Anleger richtet, die einfach, ohne Stress, aber mit 2er Hebel oder direkt in international starke Marken investieren wollen. Punkt. Mehr nicht. Aufwand begrenzt, Rendite sehr erfreulich. So wollen wir damit punkten.

Offensiver und schneller ist unsere HOT-List und unser Turbo-Dienst. 2021 haben wir im DAX noch keinen Loss-Trade, der Seitwärtsmarkt kommt uns bei DAX-Abholtrades massiv entgegen. Auch DAX-Inliner laufen wunderbar. Kompliziert sind momentan nur wenige Positionen, aber auch die wollen wir erwähnen. Teamviewer und zuvor Morphosys waren keine guten Ideen, dafür haben wir mit unserem TOP-Comeback-Trade 2021 genau die richtige Aktie getroffen. Fast 400% Plus mit Hugo Boss. Dies war unser Top-Favorit 2021 und genau der ist No1. im MDAX.