Mit seinem ganzheitlichen Ansatz setzt der German Bionic SMART SAFETY COMPANIONergonomische Expertise in Echtzeit dort um, wo der dringendste Bedarf herrscht:an manuellen Arbeitsplätzen. Die umfangreichen Reporting-Funktionen verschaffenUnternehmen sofortige Übersichten über die jeweilige Wirksamkeit derdurchgeführten Arbeitsschutzmaßnahmen. Dadurch erschließen sich auch neuePotenziale in Bezug auf Arbeitsschutz und Unternehmensperformance - dennnachhaltiges Wirtschaften und ESG-Management können so bereits bei denMitarbeitenden beginnen.Ergonomischer Schutz und weniger ErmüdungserscheinungenDer SMART SAFETY COMPANION ist Cloud-basiert und so bei Bedarf perOver-the-Air-Update (OTA) für jeden vernetzten Cray X Power Suit verfügbar. Erbietet ergonomischen Schutz, indem er als intelligentes Echtzeit-Frühwarnsystemindividuell Fehlhaltungen und falschen Hebetechniken bei manuellen Arbeitenvorbeugt, vor Übermüdung warnt und dadurch überlastungsbedingte Fehler undVerletzungen verhindert.Indem die Software mit Hilfe von Echtzeit-Daten einen sogenannten digitalenZwilling generiert, meldet der SMART SAFETY COMPANION beispielsweise ungünstigeBelastungen, kritische Wiederholungen, riskante Bewegungen und schlechteKörperhaltungen. Zudem erkennt und warnt die Software intelligent bei Symptomenvon Ermüdung, um kritische Überlastungen zu vermeiden, weist in Echtzeit aufrichtige Körperhaltung und Hebepraktiken hin und gibt intelligentePausenempfehlungen. Und schließlich schlägt sie als präventive Maßnahmenschnelle und einfache Dehnungsübungen vor, um die Gesundheit und Produktivitätder Arbeiter zu erhalten.Nachhaltige Unternehmensleistung durch effektivere, gesündere MitarbeiterDie Systemlösung von German Bionic besteht aus derGerman-Bionic-IO-Cloud-Robotik-Plattform und dem intelligentenCray-X-Kraftanzug. Über das kürzlich geschaffene eigene Betriebssystem GermanBionic OS lassen sich sämtliche Funktions-Updates ganz einfach "Over-the-Air",also per drahtloser Fernübertragung, durchführen."Mit dem Einsatz unserer Systemlösung können Unternehmen ein klares Statementüber den Wert abgeben, den sie ihren Mitarbeitenden beimessen", sagt Armin G.Schmidt, CEO von German Bionic. "Denn sie unterstützt die Mitarbeitenden dabei,ihr Bestes zu geben - nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch nach Feierabend.In Anbetracht einer alternden Belegschaft und eines immer härter umkämpftenArbeitsmarktes steigert dies sowohl den ESG-Score von Unternehmen als auch derenAttraktivität als Arbeitgeber."Über German BionicHinter German Bionic stehen renommierte internationale Technologie-Investorenwie Samsung Catalyst Fund, Storm Ventures und die MIG AG, die auch in denCovid-19-Impfstoffentwickler BioNTech investiert ist. Über German Bionic wirdregelmäßig in angesehenen Publikationen berichtet, und das Unternehmen wurdemehrfach ausgezeichnet: unter anderem mit dem Deutschen Gründerpreis, dem Landder Ideen und dem Automatica Award sowie mit einer Nominierung für denwichtigsten internationalen Industriepreis, den Hermes Award der Hannover Messe.Das Cray X von German Bionic ist das weltweit erste vernetzte Exoskelett für dieArbeitswelt, das, verbunden mit der Smart-Factory, selbstlernend Hebebewegungenverstärkt und Fehlhaltungen vorbeugt. Somit wird es zum intelligenten Bindegliedzwischen Mensch und Maschine. Dabei schützt es die Gesundheit der Arbeiterinnenund Arbeiter, verringert messbar Unfallrisiken und verbessert so dieArbeitsprozesse.https://www.germanbionic.com/Pressekontakt:Eric EitelHead of Communications | German BionicMobil: +49 (0) 175 338 04 53E-Mail: mailto:ee@germanbionic.comWeb: http://www.germanbionic.comTwitter: @germanbionicLinkedIn: http://www.linkedin.com/company/germanbionicWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/126129/4996692OTS: German Bionic Systems