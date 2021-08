Ein neuartiges arzneimittelfreies Nasenspray von Altamira Medica hilft, die erste Abwehrlinie des menschlichen Körpers gegen luftgetragene Viren und Allergene zu stärken

Das neuartige arzneimittelfreie Nasenspray hilft, die erste Abwehrlinie des menschlichen Körpers gegen luftgetragene Viren und Allergene zu stärken. BENTRIO wirkt dreifach, um die natürliche Abwehrfunktion der Nasenschleimhaut zu unterstützen. Das Nasenspray wurde entwickelt, um das Risiko von Infektionen durch eingeatmete luftgetragene Viren, einschliesslich SARS-CoV-2, zu verringern. Es hilft zudem, allergische Reaktionen, z. B. auf eingeatmete luftgetragene Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare, zu verhindern oder zu verringern. BENTRIO hat ein gut etabliertes Sicherheitsprofil. Das Nasenspray lässt sich leicht mitnehmen, um sich und andere zu schützen.

ZUG, Schweiz, 18. August 2021 /PRNewswire/ -- Altamira Medica, eine Tochtergesellschaft von Altamira Therapeutics, gibt heute die Markteinführung des neuen arzneimittelfreien Nasensprays Bentrio bekannt. Die Lancierung hat soeben in Deutschland begonnen. Weitere Länder in Europa folgen schrittweise. Bentrio hilft beim Schutz vor luftgetragenen Viren und Allergenen. Bentrio soll dazu dienen, sich selbst und andere präventiv zu schützen, zusätzlich zu den geltenden Massnahmen gegen Virusinfektionen wie persönliche Hygiene oder Verwendung von Schutzmasken. Bentrio ist kein Ersatz für antivirale Impfungen oder medizinische Behandlungen. Altamira Medica hat ihren Sitz in Zug, Schweiz, und will Menschen ein Gefühl von Zuversicht und Sicherheit geben, wenn es um den Schutz vor Viren und Allergenen in der Luft geht.

Die Entwicklung von Bentrio ist von der Natur inspiriert, um die Abwehrfunktion der Nase zu stärken. Denn diese spielt eine wichtige Rolle bei der Blockierung eindringender Viren, einschliesslich SARS-CoV-2, in den menschlichen Organismus. Ein durchschnittlicher Erwachsener atmet im Ruhezustand etwa 7 bis 8 Liter Luft pro Minute ein und aus. Das sind etwa 11'000 Liter Luft pro Tag.1 Aktuelle Studien zeigen, dass die Nase eine wichtige Rolle als erste Abwehrlinie des Körpers gegen luftübertragene Infektionen spielt. Jüngste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das gezielte Einwirken auf Flimmerzellen des Nasenepithels in der Frühphase von COVID-19 eine ideale Strategie zur Verhinderung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 sein könnte.2