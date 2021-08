HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Mit der Übernahme des Seefrachtspezialisten Hillebrand aus Mainz sei die Post zu einem übernahmeorientierten Wachstum zurückgekehrt, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Bewertung sei der Einfluss der Transaktion unterdessen begrenzt./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben