Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

EUR/USD bleibt unter Druck Das Währungspaar läuft in Aufwärtskorrekturen in der Regel bis zum 10er-EMA hoch und dreht in diesem Bereich dann wieder nach unten ab und setzt den übergeordneten Abwärtstrend weiter fort. So auch diesmal. Unter dem 10er-EMA ist kurzfristig, unter …