AKTIE IM FOKUS Auftrag und Branchenoptimismus geben Wacker Chemie Auftrieb Ein Großauftrag aus China sowie die zuversichtliche Stimmung in der Chemieindustrie in Deutschland haben den Aktien von Wacker Chemie am Mittwoch weiteren Schwung verliehen. Sie stiegen als einer der Favoriten im MDax um 4,1 Prozent auf 138,30 …