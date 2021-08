Berlin (ots) - Nach einem turbulenten Corona-Jahr ist der deutsche Arbeitsmarkt

wieder auf Erholungskurs. Mehr als 1,6 Millionen Stellen wurden im Juli 2021

ausgeschrieben und somit 55,2 Prozent mehr als im Juli 2020. Der BAP

Job-Navigator hat die regionalen Stellenmärkte genau betrachtet und die

Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern analysiert. Die wichtigste

Erkenntnis: In allen Bundesländern gibt es deutlich mehr Jobangebote als vor

einem Jahr.



Das kleinste Bundesland verzeichnet den größten Anstieg





Mit 85 Prozent mehr Stellen als im Vorjahresmonat weist Bremen den mit Abstandgrößten Nachfrageanstieg im Bundesländervergleich auf. Im vergangenen Monatwurden dort rund 15.500 Stellen veröffentlicht. Die zweitstärkste Entwicklung(+74,8 Prozent) ist in Sachsen mit 75.916 Stellen zu beobachten, gefolgt vonHamburg mit 71,6 Prozent mehr Jobs.Auch die Stellenmärkte in anderen Bundesländern, die im letzten Jahr besondersstark von der Corona-Pandemie betroffen waren, erholen sich wieder. So gab es inBaden-Württemberg 61,9 Prozent mehr Jobangebote und in Bayern stiegt die Zahlder Stellen um 53,2 Prozent im Vergleich zu Juli 2020.Der geringste Anstieg im Bundesländervergleich ist in Thüringen zu sehen. Mit33.421 Stellen wurden dort im Juli 29,7 Prozent mehr Jobs angeboten als imVorjahr. Hier muss berücksichtigt werden, dass der ostdeutsche und insbesondereThüringer Stellenmarkt im letzten Jahr am wenigsten von der Corona-Pandemiebetroffen war und deutlich geringere Einbußen verzeichnete.Betrachtet man nur die absoluten Zahlen der ausgeschriebenen Stellen, führtBayern mit 250.965 Jobs das Ranking an. Platz zwei belegt Nordrhein-Westfalenmit 231.280 Stellen, gefolgt von Baden-Württemberg mit rund 206.000 Jobs im Juli2021. Die wenigsten Jobs wurden im Saarland angeboten (10.441 Stellen).Hamburg bietet die meisten Jobs pro EinwohnerEin differenziertes Bundesländerranking ergibt sich, wenn die jeweiligenEinwohnerzahlen mitberücksichtigt werden. Setzt man die im Juli veröffentlichtenStellenangebote ins Verhältnis zur Einwohnerzahl im jeweiligen Bundesland, istHamburg mit 2,7 Stellen pro 100 Einwohner klarer Spitzenreiter. Auf dem zweitenPlatz landet Bremen mit 2,3 Jobs je 100 Einwohner. In der Hauptstadt Berlin mitihren rund 3,6 Millionen Einwohnern gab es im Juli 2,2 Stellen pro 100Einwohner. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen liegt das Verhältnis bei1,9.Das Schlusslicht dieses Rankings ist das kleinste Bundesland Saarland mitlediglich 1,1 Stellen je 100 Einwohner. Auch in Brandenburg gab es im Juli nur1,2 Jobs pro 100 Einwohner. Ebenfalls im unteren Drittel liegen Niedersachsen