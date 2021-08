Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Hellofresh erstmals über 90 Euro Die Papiere von Hellofresh sind am Mittwoch erstmals über die Marke von 90 Euro geklettert. Am späten Vormittag kosteten sie als MDax-Favorit 90,16 Euro und waren damit 4,8 Prozent teurer als am Vortag. Seit dem 6. August, als eine Margensenkung …