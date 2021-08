High Tide gibt Aufnahme in den ETFMG Alternative Harvest ETF bekannt

CALGARY, 18. August 2021 - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, hat heute bekannt gegeben, dass die Aktien des Unternehmens gemäß der kürzlich veröffentlichten Liste von Beteiligungen auf der Website von ETFMG in den ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE: MJ) aufgenommen wurde.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktien in den ETFMG Alternative Harvest ETF - den ersten amerikanischen und weltweit größten ETF, der auf die globale Cannabisbranche ausgerichtet ist - aufgenommen wurden“, meint Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Dies ist die dritte neue ETF-Aufnahme für High Tide in den drei Monaten, seit der Handel mit unseren Aktien an der NASDAQ begonnen hat. Es zeigt sich wieder einmal, dass sich das Engagement von High Tide für die operative Umsetzung von Projekten auszahlt“, so Herr Grover weiter.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass sein Board of Directors die Gewährung von 66.666 Optionen an leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens im Einklang mit dem Optionsplan des Unternehmens genehmigt hat. Jede Option berechtigt den Inhaber nach der Freigabe zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA[i] - der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 91 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).