FRAUENFELD (dpa-AFX) - Die schweizerische DocMorris-Konzernmutter Zur Rose ist im ersten Halbjahr 2021 tiefer in die Verlustzone gerutscht als erwartet. So gab das Unternehmen viel Geld für eine Marketingkampagne im Zusammenhang mit der Einführung des E-Rezepts in Deutschland aus. Hinzu kamen Sonderkosten im Zusammenhang mit Übernahmen und Restrukturierungen. Die Aktie verlor im Mittagshandel gut fünf Prozent an Wert.

Unter dem Strich stand bei der Online-Apotheke ein Nettoverlust von rund 77 Millionen Schweizer Franken (rund 71,8 Mio Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Frauenfeld mitteilte. Im Vorjahr hatte das Minus rund 52 Millionen Franken betragen. Analysten hatten zwar mit einem Verlust gerechnet, aber nicht in dieser Höhe.