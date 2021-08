KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Versorger Energienetze Mittelrhein hat die Wiederherstellung der Gasversorgung nach der Flutkatastrophe im Ahrtal als "gewaltige Herkulesaufgabe" bezeichnet. "Wir haben etwa 112 Kilometer Gasleitungen in diesem Gebiet im Ahrtal, die vom Hochwasser unmittelbar betroffen sind, und auch etwa 6000 Netzanschlüsse, also Anschlüsse an den Haushalten, sind betroffen", sagte Unternehmenssprecher Marcelo Peerenboom am Mittwoch in Koblenz. Viele Gasdruckregel und -messanlagen seien komplett zerstört.

"Alle unsere Querungen über die Ahr sind weggerissen. Wir müssen jetzt Stück für Stück die ganze Gasversorgung, die ganzen Leitungen, die Anlagen, alle wieder instand setzen, neu bauen", erklärte Peerenboom. An einigen Stellen sei die Arbeit recht zügig verlaufen, da das Ausmaß der Zerstörung dort nicht so gewaltig gewesen sei - etwa in Sinzig oder der Grafschaft. "Wir erleben aber jeden Tag neue Überraschungen und tasten uns voran. Eine besondere Herausforderung ist, dass das Gasnetz selbst, die Rohre, noch unter Wasser steht."