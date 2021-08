Wien / Nürnberg (ots) -



- Urlaubsreisen und Restaurantbesuche wurden verschoben

- Die Hälfte kennt den Betrag, der für Notfälle zur Verfügung steht



Mehr als die Hälfte der Menschen in Österreich hat in der Corona-Krise

Investitionspläne für Urlaubsreisen und Restaurantbesuche verschieben oder

aufgeben müssen. 58 Prozent haben ihre Ausgaben für Urlaube gedrosselt, dabei

wollten vor der Pandemie noch besonders viele Menschen dafür Geld ausgeben. Die

Krise ermöglicht Einsparungen und macht sie für viele aufgrund von

Gehaltseinbußen auch nötig. Die Folge: Die Bürgerinnen und Bürger gewinnen einen

besseren Überblick über ihre finanzielle Lage. Dies sind Ergebnisse der

repräsentativen Studie "Liquidität 50Plus Österreich 2021" im Auftrag der

TeamBank, für die mehr als 1.300 Menschen in Österreich im Alter von 18 bis 79

Jahren befragt wurden.







einen genauen Überblick über ihre monatlichen Ausgaben. "Im Shutdown gab es für

die Österreicherinnen und Österreicher weniger Möglichkeiten zu konsumieren.

Restaurant- oder Kinobesuche, Shopping vor Ort, Urlaubsreisen oder Ausflüge sind

weggefallen und haben es somit vielen ermöglicht, etwas anzusparen", sagt Frank

Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Gleichzeitig mussten einige

plötzlich Gehaltseinbußen hinnehmen oder mit Kurzarbeitergeld rechnen. Das alles

führt dazu, die eigenen Finanzen genauer im Blick zu haben."



78 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher behalten den Durchblick,

weil sie alle paar Tage ihren Kontostand überprüfen. Hier sind die 18- bis

29-Jährigen besonders penibel: 84 Prozent von ihnen kontrollieren regelmäßig

alle Abbuchungen. In der Generation 50Plus sind es nur 76 Prozent - allerdings

haben in dieser Altersgruppe vor einem Jahr deutlich weniger Befragte häufig das

Konto geprüft. So zeigt sich ein Anstieg um elf Prozentpunkte.



Bürgerinnen und Bürger legen sich Notreserven zu



Der Kontoüberblick bringt auch Klarheit über die Ersparnisse: In der Generation

50Plus wissen 54 Prozent exakt, wie viel ihnen für unvorhergesehene Ausgaben zur

Verfügung steht. In der Gesamtbevölkerung kennt fast die Hälfte diesen Betrag

ganz genau. Weitere 45 Prozent wissen zumindest ungefähr, worauf sie

zurückgreifen können. Die Notreserve der Bürgerinnen und Bürger ist aber sehr

unterschiedlich verteilt: 21 Prozent können auf 5.000 Euro und mehr

zurückgreifen - 28 Prozent haben allerdings weniger als 500 Euro oder gar keine

Ersparnisse. 20 Prozent verfügen über 500 bis unter 1.000 Euro.



Die Corona-Krise hat die Menschen sparsamer gemacht: 39 Prozent der Befragten



