Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro befindet sich seit Wochen auf Talfahrt. Die fulminante Aufwärtsbewegung, die vor allem das vierte Quartal 2020 prägte, ging zunächst in eine mehrmonatige Top-Bildungsphase über.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 17.06. hieß es unter anderem „[…] Aktuell entfaltet das mit dem Rutsch unter die 200 US-Dollar installierte Verkaufssignal seine Wirkung. Die Aktie steuert den Bereich von 185 US-Dollar (markantes März-Tief) an. Sollte es darunter gehen, würden 175 US-Dollar als nächste mögliche Unterstützung warten. Die Bewegung ist mittlerweile überverkauft. Mit Gegenbewegung ist somit zu rechnen. Um für Entspannung zu sorgen, muss es für die Aktie zügig zurück über die 200 US-Dollar gehen.“

The Scotts Miracle-Gro hat sich in seiner langen Firmengeschichte eine exponierte Marktposition in den Bereichen Garten und Pflanzen auf dem US-Markt erarbeitet und bietet neben Saatgut auch diverse Pflanzenschutz- und Düngemittel an. Über Zukäufe wurde Hawthorne Gardening in der Vergangenheit gestärkt und zählt mittlerweile zu den wichtigen Anbietern auf dem Markt für Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme. Hawthorne Gardening entwickelte sich zudem zu einem starken Umsatztreiber für das Unternehmen.

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zurück. Die zuletzt thematisierten Unterstützungen bei 185 US-Dollar und 175 US-Dollar sind mittlerweile obsolet. Zuletzt ging es unter die nicht minder wichtige Unterstützung von 167 US-Dollar, woraufhin sich die Bewegung in Richtung 150 US-Dollar beschleunigte.

In den letzten Tagen und Wochen prasselten zahlreiche Nachrichten auf die Aktionäre ein. Das Unternehmen legte Anfang August seine Finanzergebnisse für sein 3. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 03.07.2020) des laufenden Geschäftsjahres 2021 vor. Die Zahlen fielen im Großen und Ganzen recht robust aus, konnten allerdings den Abverkauf der Aktie nicht stoppen. The Scotts Miracle-Gro gab darüber hinaus bekannt, seine Tochter The Hawthorne Gardening (u.a. Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme) durch weitere Zukäufe stärken zu wollen. Unter anderem soll hierzu die kalifornische HydroLogic Purification Systems für 65 Mio. US-Dollar übernommen werden. Zudem will das Unternehmen weitere Chancen im US-amerikanischen Cannabismarkt ausloten. Hierzu wurde mit The Hawthorne Collective ein neues Tochterunternehmen gegründet, um die Aktivitäten dahingehend zu bündeln. Frisches Kapital besorgte sich The Scotts Miracle-Gro ebenfalls und gab hierzu Anleihen in einem Umfang von 400 Mio. US-Dollar (brutto) aus.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht lautet die spannende Frage. Was passiert, sollte die Aktie das Niveau von 143 US-Dollar (aktuelles 52-Wochen-Tief) erreichen? Geht die Talfahrt weiter bzw. beschleunigt sich womöglich soga rnoch oder kommt es zu einer Gegenbewegung?