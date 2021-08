Siemens Gets Order for 21 Desiro ML Trains from ÖBB Autor: PLX AI | 18.08.2021, 13:42 | 27 | 0 | 0 18.08.2021, 13:42 | (PLX AI) – Siemens Mobility: a further 21 Desiro ML trains for ÖBB.Four-car Desiro ML trains for ÖBB with more than 290 seatsTo date, more than 540 Desiro ML trains from Siemens Mobility in three or four-car versions have been sold worldwideOrder … (PLX AI) – Siemens Mobility: a further 21 Desiro ML trains for ÖBB.Four-car Desiro ML trains for ÖBB with more than 290 seatsTo date, more than 540 Desiro ML trains from Siemens Mobility in three or four-car versions have been sold worldwideOrder … (PLX AI) – Siemens Mobility: a further 21 Desiro ML trains for ÖBB.

Four-car Desiro ML trains for ÖBB with more than 290 seats

To date, more than 540 Desiro ML trains from Siemens Mobility in three or four-car versions have been sold worldwide

Order value not given Siemens Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Siemens Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer