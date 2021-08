Manganese X gibt Marketingvereinbarung bekannt

Montréal, Québec--(18. August 2021) - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FSE: 9SC2) (OTCQB: MNXXF) ("Manganese X" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es einen 7-monatigen Marketing- und Beratungsvertrag mit dem in Toronto ansässigen Marketingunternehmen North Equities Corp. (der "Vertrag") abgeschlossen hat. North Equities Corp. ist auf verschiedene Social-Media-Plattformen spezialisiert und wird in der Lage sein, den Bekanntheitsgrad und die weite Verbreitung der Unternehmensnachrichten zu steigern. In Verbindung mit dem Vertrag wird das Unternehmen an North Equities 112.000 $ zahlen und 325.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 0,345 $ ausgeben, die für einen Zeitraum von zwei Monaten ausgeübt werden können. North Equities hat einer vertraglichen Sperrfrist von sechs Monaten für die den Optionen zugrunde liegenden Aktien zugestimmt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.northequities.com.