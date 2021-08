Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Höhenflug von Merck KGaA geht erstmals über 200 Euro Die im laufenden Jahr zu den Dax-Topwerten zählenden Aktien von Merck KGaA haben am Mittwoch erstmals mehr als 200 Euro gekostet. Am Nachmittag waren sie mit plus 0,8 Prozent auf 199,75 Euro weiter unter den Favoriten im Leitindex Dax. Dort sind …