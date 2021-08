J.P. Morgan AG: Stabilisierungsmaßnahmen

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich.

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

18. August 2021

Novem Group SA

Stabilisierungs-Mitteilung

J.P. Morgan AG (Ansprechpartner: Stefan Weiner, Tel: +49 69 71240) teilt mit, dass J.P. Morgan AG als Stabilisierungsmanager eine Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) Marktmissbrauchsverordnung) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen hat: Die Wertpapiere: Emittent: Novem Group SA Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend Nominelles Gesamtvolumen: 14.984.848 Stückaktien Beschreibung: Stückaktien ISIN LU235631474 Angebotspreis: EUR 16,50 Sonstige Angebotsbedingungen: Nicht zutreffened Stabilisierung: Stabilisierungsmanager: JP Morgan AG Existenz, maximale Größe und Einsatzbedingungen der Mehrzuteilungsoption: 1.954.545 Stückaktien Handelsplatz der Stabilisierung: Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra Stabilisierungsmaßnahmen Datum Menge Ausführungspreis Handelsplatz (EUR) 19-Jul-21 1.050.000 16,425546 XETR 20-Jul-21 51.429 16,499693 XETR 21-Jul-21 25.479 16,499545 XETR 22-Jul-21 15.947 16,500000 XETR 23-Jul-21 31.710 16,498937 XETR 26-Jul-21 50.646 16,494418 XETR 27-Jul-21 879 16,500000 XETR 30-Jul-21 5.261 16,500000 XETR 02-Aug-21 16 16,500000 XETR 04-Aug-21 1.424 16,500000 XETR 05-Aug-21 424 16,500000 XETR Stabilisierungsperiode: Gesamtzahl: Gewichteter Durchschnittskurs Seite 2 ► Seite 1 von 4