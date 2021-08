Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Virpax Pharmaceuticals +840% in zwei Tagen – Biotech wieder heiß? Die nur wenigen Investoren bekannte Virpax Pharmaceuticals (WKN: A3CMW5) ist plötzlich in aller Munde! Was steckt hinter den sagenhaften Prozenten in nur wenigen Stunden? Virpax Pharmaceuticals ist ein US-Biotechunternehmen mit Sitz in West Chester, Pennsylvania. Es hat sich auf die Entwicklung neuartiger und firmeneigener Verabreichungssysteme für verschiedene Schmerzindikationen spezialisiert, um die Compliance und die Fähigkeit […]