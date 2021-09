Karstadt notiert in Frankfurt aktuell bei 443 (+20)

Die Karstadt AG will ihre 50-DM-Aktien im Verhältnis eins zu zehn auf Stückaktien umstellen. Außerdem soll die Hauptversammlung am 30 Juli beschließen, das Grundkapital auf Euro umzustellen und über Ausgliederung des Warenhausgeschäfts in die Karstadt Warenhaus AG befinden.

