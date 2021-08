Nur wer vernetzt denkt, macht das Rennen - TECHNONICOL setzt auf innovative Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Komplettsystemen (FOTO)

Bad Hersfeld (ots) - TECHNONICOL International, einer der größten Hersteller und

Lieferanten von Dach- und Bauwerksabdichtung- sowie Wärmedämmstoffen Europas,

investierte in letzten 5 Jahren mehr als 10 Millionen Euro in die Modernisierung

ihres deutschen Werks, Georg Börner Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz

GmbH & Co. KG. Das Hauptmerkmal der Modernisierung ist der Ausbau von

innovativen Fertigungs- und Vertriebsprozessen, die die Lieferung von

Komplettsystemen möglich machen. Eine weitere Zielsetzung ist der Ausbau der

Technologien und Werkstoffe für ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen.



"Seit Mitte 2020 läuft in dem deutschen Werk in Bad Hersfeld ein

Investitionsprojekt, welches dem Unternehmen einen Platz unter den Marktführern

für die Herstellung von Dachsystemen sichern wird", teilt Sergey Kolesnikov mit.

"Seit dem Kauf des Unternehmens in 2017 ist die Produktion um 40% gewachsen.

Heute verfügt das Unternehmen über zwei Linien zur Herstellung von bituminösen

Abdichtungsbahnen, eine davon ist gerade mal seit März 2021 modernisiert

worden."







Die Nachfrage nach Baustoffen wächst weiterhin rasant, und das nicht nur inDeutschland. Deswegen ist ein weiteres Investitionsprojekt seitens Kolesnikovsbereits für Ende diesen Jahres geplant. "Eine zusätzliche Produktionslinie zurHerstellung von Polymerbitumenbahnen wird bis Mitte 2022 in Betrieb genommen.Bis Anfang 2023 planen wir außerdem die Mischabteilung zu modernisieren", soKolesnikov. Die Produktionskapazität wird damit von derzeit 16 MillionenQuadratmetern pro Jahr um das Eineinhalbfache erhöht.Sergey Kolesnikov ist ein Verfechter des innovativen Fertigungs- undVertriebsprozesses von Komplettsystemen, das ist eines der Hauptprinzipien vonTECHNONICOL. Der Kunde muss nicht einzelne Baustoffe von verschiedenen Werkenoder von verschiedenen Handelspartnern bestellen, sondern kauft kompletteSysteme aus einer Hand. Das ist komfortabel, spart Zeit, ermöglicht eine bessereRessourcenplanung und garantiert grundsätzlich eine vollständige undzuverlässige Funktion des Gesamtsystems.Die Führungsposition von TECHNONICOL-Produkten auf dem Abdichtungsmarkt wirdnicht nur durch die Qualität der Produkte erreicht, sondern auch durch ein hohesMaß an technischem Support während der Gesamtdauer eines Bauvorhabens.Über Sergey Kolesnikov / TECHNONICOL InternationalSergey Kolesnikov ist ein Geschäftsmann, Investor, Miteigentümer undgeschäftsführender Gesellschafter der weltweit agierenden TECHNONICOLCorporation, zu der 56 Werke in 7 Ländern gehören. Er hält 100% an demUnternehmen Georg Börner in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1992 von SergeyKolesnikov in Russland mitbegründet und hat sich seitdem als einer der größteninternationalen Hersteller und Lieferant von innovativen, nachhaltigen undenergieeffizienten Bau- und Dichtungsstoffen für die Dach- undBauwerksabdichtung sowie Wärmedämmung positioniert. https://de.technonicol.eu/Über Georg Börner Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG2017 wurde die Übernahme des deutschen Unternehmens Georg Börner durch SergeyKolesnikov abgeschlossen. Das Werk wurde 1882 gegründet und hat eine starkePosition in der Baubranche. Das Unternehmen ist auf die Herstellung vonPolymerbitumen- und Bitumenbahnen, Vergußmassen und Anstriche spezialisiert.Pressekontakt:Vitamin C Communications GmbHAlice Milsteinmailto:a.milstein@myvitaminc.de+49(0)30 81003246Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154765/4997184OTS: TECHNINICOL