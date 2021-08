BERLIN (dpa-AFX) - Sachsens Schülerinnen und Schüler profitieren nach Ansicht der wirtschaftsnahen "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" (INSM) weiterhin vom leistungsfähigsten Bildungssystem in Deutschland. Der Freistaat landete wie in den Vorjahren im aktuellen "Bildungsmonitor" der Initiative auf Platz eins, vor Bayern, Hamburg und Thüringen. Schlusslicht in der Rangliste, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, ist Bremen, hinter Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin.

Die Corona-Pandemie habe in allen Bundesländern Schwachpunkte der Bildungssysteme offengelegt, hieß es bei der Vorlage der Studie. Wie groß der durch die Krise entstandene Schaden in der Bildung ist, werde aber erst in den kommenden Jahren in vollem Umfang erkennbar werden.