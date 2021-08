EpiEndo Pharmaceuticals beschafft in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 20 Millionen Euro für die weitere klinische Entwicklung seines nicht-antibiotischen Makrolids zur Behandlung von COPD

EpiEndo Pharmaceuticals (www.epiendo.com), ein in Privatbesitz befindliches und im Bereich der klinischen Forschung tätiges Biopharmazie-Unternehmen, das einen einzigartigen Ansatz der Barriereverstärkung zur Behandlung von chronisch entzündlichen Atemwegserkrankungen wie COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) verfolgt, meldet die Schließung einer von Flerie Invest und Iðunn Venture Fund angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 20 Millionen Euro. An der Runde beteiligt ist neben dem bisherigen Investor ABC Venture auch der Fonds des Europäischen Innovationsrats (European Innovation Council, EIC). Durch die Finanzierung werden Mittel beschafft, um die klinische Entwicklung des EpiEndo-Leitwirkstoffs EP395, die im April in die klinische Phase I eingetreten ist, in die Phase IIa zu überführen, die COPD als primäre Indikation zum Ziel hat. Das Entwicklungskonzept von EpiEndo basiert auf dem neu anerkannten therapeutischen Paradigma, dass der Verlust der Integrität der epithelialen Barriere eine entscheidende Rolle bei der Ausbreitung chronischer Entzündungen in der Lunge spielt und zur Anfälligkeit für Infektionen im Zusammenhang mit akuten Verschlimmerungen von Atemwegserkrankungen beiträgt.

Maria Bech, CEO, EpiEndo Pharmaceuticals (Photo: Business Wire)

“Ich freue mich, den Abschluss dieser neuen Investitionsrunde bekannt geben zu können”, kommentierte Maria Bech, CEO von EpiEndo Pharma. “Wir freuen uns sehr, dass uns so renommierte Investoren wie Flerie Invest und der Iðunn Venture Fund beim Aufbau unseres Unternehmens unterstützen, und wir fühlen uns geehrt, dass sich der European Innovation Council Fund für EpiEndo als seine erste Anschlussinvestition entschieden hat. Wir sind auch dankbar für die fortgesetzte Unterstützung durch unsere bestehenden Investoren. Diese Finanzierung ist ein wichtiger Schritt für EpiEndo, denn sie ermöglicht uns nicht nur die Finanzierung der klinischen Entwicklung unseres Leitwirkstoffs bei COPD-Patienten, sondern auch die Erforschung weiterer wichtiger potenzieller therapeutischer Anwendungsgebiete, beispielsweise in der Dermatologie und bei Magen-Darm-Erkrankungen, wo eine beeinträchtigte Epithelintegrität erwiesenermaßen zur Pathophysiologie der Erkrankung beiträgt.”