Ein weiterer Treffer im Umfeld der hochgradigen Platosa-Mine.

Excellon Resources Inc. (TSX: EXN; NYSE: EXN; FRA: E4X2) berichtet von weiteren bedeutenden Erfolgen bei den Untertagebohrungen auf seiner Platosa-Mine in Durango, Mexiko. Die laufenden untertägigen Bohrungen dienen in erster Linie der Definition und Erweiterung der bekannten Manto-Strukturen 623, NE-1 und NE-1S, deren Mineralisierung außerhalb des aktuellen Minenplans liegt.

Zu den Highlights der Bohrkampagne gehörten 1.828 g/t Silberäquivalent („AgEq“) auf 5,2 Metern (1.051 g/t Ag, 12,1% Pb, 13,1% Zn und 0,2 g/t Au) in EX21UG600; einschließlich 2.368 g/t AgEq über 1,6 Meter (1.647 g/t Ag, 12,3% Pb, 11,6% Zn und 0,1 g/t Au) in EX21UG597; und 1.481 g/t AgEq auf 2,5 Metern (784 g/t Ag, 7,7% Pb, 13,9% Zn und 0,3 g/t Au) in EX21UG601. Die Berechnung der AgEq-Werte in den Bohrergebnissen geht von 24,00 $ Silber, 0,90 $ Blei, 1,20 $ Zink und 1.800 $ Gold bei einer 100%igen metallurgischen Gewinnung aus.