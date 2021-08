Nicht-geschäftsführende Direktorin ernannt

- FYI ernennt nicht-geschäftsführende Direktorin mit umfangreicher ESG-Erfahrung

- FYI hat sich zum Ziel gesetzt, durch den ESG-Rahmen eine echten Projektwert zu schaffen

- FYIs innovatives HPA-Verfahren untermauert die herausragende ESG-Mission des Unternehmens

- FYI-Direktorin wird sich auf ESG-Möglichkeiten, Plattformentwicklung und Berichterstattung konzentrieren

FYI Resources Ltd ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) freut sich, die Ernennung von Dr. Sandy Chong als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Unternehmens bekannt zu geben, das speziell für die Unterstützung des Unternehmens in Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG) zuständig ist.

Da Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen weltweit an Bedeutung gewinnen, wird die Fähigkeit, ESG-Risiken und -Chancen zu managen, für die Betriebslizenz von FYI und die zukünftigen Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis immer wichtiger.

Dr. Chong ist unter anderem Harvard-Absolventin, Gewinnerin der Auszeichnung "Executive of the Year 2020" bei den US Stevie(R) International Business Awards und "Singapore Management Consultant of the Year 2016". Dr. Sandy Chong bringt umfangreiche Erfahrungen in Führungspositionen im ESG-Bereich mit. Als Gründerin und Vorsitzende der Forenreihe "Sustainable Development Goals" der United Nations Association in WA, als Mitglied von Industriebeiräten und gemeinnützigen Gremien sowie als Lehrbeauftragte der Curtin University of Technology hat Dr. Chong staatliche Handelsbehörden in Australien und Singapur sowie Konzerne und Unternehmen bei internationalen Markt- und Kommunikationsstrategien beraten.