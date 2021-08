Dachwikifolio mit gemischter Wochenbilanz Nachrichtenquelle: PLATOW Verlag | 18.08.2021, 15:50 | 11 | 0 | 0 18.08.2021, 15:50 | Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht moderate 0,2% an Wert eingebüßt, befindet sich aber immer noch in Schlagdistanz zu dem kürzlich markierten Allzeithoch. Die Outperformance gegenüber dem diesmal um 0,5% gestiegenen DAX ist seit dem Start Ende 2015 auf 11,0 Prozentpunkte angewachsen. Isoliert betrachtet konnte unser Dachwikifolio bei einem überschaubaren Maximalverlust von 24,4% jedes Jahr um durchschnittlich 7,4% steigen. Die Wochenbilanz unserer Depotwerte fällt diesmal sehr uneinheitlich aus. Die Gewinnmitnahmen bei einigen zuvor sehr gut gelaufenen Werten haben u.a. die wikifolios TSI Trendstärke mit Börsenampel und Szew Grundinvestment überdurchschnittlich stark belastet. Hier sind die Kurse im Vergleich zur vergangenen Woche um 3,4% bzw. 3,7% gefallen. Richtig gut lief es aus der anderen Seite erneut für das wikifolio MidTermAlpha von Marc Huber. Der Profi-Trader konnte mit einem Zuwachs von 2,7% die beste Performance aller 24 Depotwerte verbuchen. Er setzt unverändert auf ein sehr konzentriertes Depot, das aktuell aus nur fünf Werten besteht und von der DFV Dt. Familienversicherung (34% Depotanteil) dominiert wird. Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.

