Wechsel auf „Hebel Long“ in den wikifolios

Erst als wir gegen 9:40 Uhr Gewissheit hatten, dass der auch auf der Homepage des Börsenbetreibers nicht aktualisierte 20-Tage-Schnitt des Euwax Sentiments auf minus 5,78 Punkten und damit unter die relevante Marke von minus vier Punkten gefallen war, konnten wir die Umstellung von „einfach Long“ auf „Hebel Long“ vornehmen. Seitdem partizipieren wir in dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment mit einem zweifachen Hebel und bei dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 mit einem vierfachen Hebel an den Kursbewegungen des DAX.

Und das wird wohl auch noch einige Tage so bleiben. Schließlich ist der Stimmungsindex im Anschluss noch weiter gefallen und notiert aktuell bei minus 11,94 Punkten. Mit Blick auf den Basiseffekt gehen wir zwar davon aus, dass der Wert in den nächsten Tagen tendenziell steigen wird, für eine Rückkehr über die Marke von minus vier Punkten müsste es aber wahrscheinlich einen ausgeprägten Optimismus der Anleger und damit wohl stärker fallende Notierungen beim DAX geben.

Aktuell verläuft die Konsolidierung nach dem am Freitag erfolgten Sprung auf ein neues Rekordhoch noch völlig harmlos und damit trendbestätigend. Sollte das so bleiben, gibt es gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, an der wir dann durch den Hebeleffekt überproportional partizipieren würden.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



