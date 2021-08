DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz

It's a match: HIT bringt Unternehmen und Investoren auch 2021 wieder direkt zusammen



18.08.2021 / 15:50

6. Hamburger Investorentag - HIT am 25. & 26. August wird mit 48 präsentierenden Unternehmen und ausgewählten Konferenzgästen nicht nur Montegas erste Präsenzveranstaltung im laufenden Jahr, sondern zugleich der größte HIT seit Beginn des Formats im Jahr 2018. Ermöglicht wird dies durch das erstmals auf zwei volle Konferenztage ausgeweitete Programm sowie ein ausgefeiltes Hygienekonzept auf Basis der "3G-Regeln" (geimpft, getestet, genesen). Entsprechend akribisch arbeitete das Veranstaltungsteam des Hamburger Small- und MidCap-Spezialisten, unterstützt von Montegas strategischem Kapitalmarktpartner DONNER & REUSCHEL, in den vergangenen Wochen am Ablaufplan der Konferenz.



Im Rahmen der in zwei parallelen Streams ablaufenden Gruppenpräsentationen, der rund 600 vereinbarten Einzelgespräche und nicht zuletzt der beiden exklusiven Abendveranstaltungen bietet sich den Veranstaltungsgästen dabei jede Gelegenheit, um nach langer Abstinenz wieder auf Augenhöhe - abseits von Monitor und Webcam - über die jüngsten Entwicklungen sowie die Perspektiven der verschiedenen Marktteilnehmer zu diskutieren. Das vielfältige und hochwertige Teilnehmerfeld entspricht genau dem Sweet Spot von Montega, was durch die starke Resonanz seitens der Nebenwerteinvestoren und Fachpressevertreter untermauert wird. Das vollständige Programmheft mit allen Hintergrundinformationen zum HIT steht unter



Montegas Vorstand Alexander Braun zeigt sich bereits voller Vorfreude auf das ausgebuchte Event: "Viel zu lange haben wir unsere Kunden und Partner ausschließlich in virtuellen Räumen getroffen. Es ist wirklich Zeit für persönliche Gespräche und intensives Networking. Unsere Vorfreude auf den HIT ist riesengroß. Herzlichen Dank an alle, die den Hamburger Investorentag als Präsenzveranstaltung möglich machen."





Presse- und Investorenkontakt



Montega AG

Alexander Braun

Schauenburgerstraße 10

20095 Hamburg

Tel.: 040/ 41111 3777

Mail: a.braun@montega.de





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren DISCLAIMER unter https://www.montega.de +++

