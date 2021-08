Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Baerbock und ein anderer Grünen-Politiker dilettieren über die Bundeswehr 1998 hatte Jürgen Trittin noch einen handfesten Skandal ausgelöst, als er auf einer Kundgebung gegen das öffentliche Gelöbnis der Bundeswehr am 10. Juni in Berlin auftrat und behauptet, dass die Bundeswehr sich selbst in die Tradition der Wehrmacht …