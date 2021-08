THE 17 GOALS

Nachhaltigkeit mit dem Ziel, Endprodukte anzubieten, die umweltschonend und sozial verantwortungsbewusst hergestellt worden sind, ist nicht nur ein Gebot der Stunde, sondern schon seit Jahren die Unternehmensphilosophie in vielen bedeutenden Industriezweigen.In der Automobil- und Reifenindustrie sowie in der vorgelagerten Kautschukindustrie sind die entsprechenden Nachhaltigkeitsgrundsätze mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Schnell, sicher und komfortabel unterwegs zu sein und dabei ein grünes Gewissen zu haben, erfordert innovative, energieeffiziente, umweltfreundliche Entwicklungen und Verbesserungen innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette.Angestoßen durch die WBCSD* einerseits und die SNR-i** andererseits, entwickelt sich seit 2018 die breit abgestützte „Globale Plattform für eine Nachhaltige Kautschukindustrie" (GPSNR) zum maßgeblichen Wegweiser für eine faire und umweltverträgliche Wertschöpfungskette.Mit ihrer Devise „Fördern und Fordern" stellt die Organisation sicher, dass über die gesamte Wertschöpfungskette die Voraussetzungen für nachhaltiges Wirtschaften entweder gegeben sind oder geschaffen werden. Gleichzeitig verpflichtet sie ihre Mitglieder zur Umsetzung zentraler Nachhaltigkeitskriterien in den folgenden Bereichen:- keine Abholzung bestehender Primär- und Nutzwälder- verantwortungsvolles Ressourcen-Management (z. B. Wasser, Energie)- Förderungen und Bewahrung von Biodiversität- Einhaltung des Arbeitsrechts- Gewährleistung guter Arbeits- und Lebensbedingungen- Förderung und Einhaltung der Gleichberechtigung der Geschlechter- keine Landkäufe zum Nachteil der lokalen Bevölkerung (Landgrabbing)- Gewährleistung fairer Einkommen- faire Preis- und Marktbedingungen, keine Spekulation- Gewährleistung fairer und gleichberechtigter Behandlung aller StakeholderBereits jetzt werden mehr als sechzig Prozent aller Umsätze der globalen Kautschukindustrie von GPSNR-Mitgliedern produziert, gehandelt oder verbraucht (Tendenz steigend). Neben den produzierenden und verarbeitenden Kautschukunternehmen zählen wichtige internationale Händler und alle großen Kautschukverbraucher, insbesondere aus der Auto- und Reifenindustrie, zu den GPSNR-Mitgliedern.