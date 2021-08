Mit seinen Halbjahreszahlen 2021 hat Frequentis einmal mehr untermauert, dass die Produktausrichtung auf sicherheitskritische Kommunikationssysteme auch während der Coronapandemie eine stabile Umsatz- und Gewinnentwicklung ermöglicht. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien steigerte den Gesamtumsatz um 9,4 Prozent auf 144,6 Millionen Euro. Public Safety & Transport, der vom Umsatz her kleinere der beiden Unternehmensbereiche, verzeichnete dabei ein Umsatzplus von 32 Prozent auf 56 Millionen Euro. Frequentis, so der Vorstandsvorsitzende Norbert Haslacher, habe vor allem bei Aufträgen für die öffentliche Sicherheit und für Blaulichtorganisationen wichtige Meilensteine abschließen und mit den Kunden abrechnen können.

Im Gegenzug blieb der Auftragseingang mit 157 Millionen Euro um 8,6 Prozent unter dem starken Vorjahreswert. Die Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zum Gesamtumsatz, liegt aber immer noch bei 1,09 und signalisiert damit eine steigende Nachfrage. Bei der Profitabilität hat Frequentis deutlich zugelegt: 12,4 Millionen Euro bedeuten mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Beim Konzerngewinn steht unter dem Strich nach dem Verlust von 23,4 Millionen Euro im Vorjahr ein Überschuss von 4,1 Millionen Euro.

Haslacher zeigt sich „vor dem Hintergrund der Einschränkungen durch die Pandemie zufrieden mit dem Ergebnis.“ Für das entgegen langjähriger Trends bereits im ersten Halbjahr positive Ergebnis nennt das Management das Zusammenspiel von drei Faktoren. Eine Reihe von erfolgreichen Projektabnahmen habe dazu ebenso beigetragen wie die Einnahmen aus etlichen höhermargigen Projekten, die in der Bilanz verbucht wurden. Zu guter Letzt wirkte sich die Erfassung eines Gewinns aus der Transaktion mit L3Harris positiv aus.

Die in diesem Jahr übernommenen Geschäftsfelder des Raumfahrts- und Rüstungskonzerns L3Harris Technologies für 20,1 Millionen US-Dollar soll 2022, im ersten vollen Geschäftsjahr nach Vertragsabschluss, einen Umsatzanteil von etwa 30 Millionen Euro stellen. Bezogen auf den Konzernumsatz von Frequentis im Geschäftsjahr 2020 entspricht das einem Anteil von 10 Prozent. Die Integration der zugekauften Geschäftseinheiten von L3Harris will Frequentis, so Haslacher, in den nächsten Monaten und Quartalen zügig umsetzen: „Die Abstimmung des Produktportfolios wie auch der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit dem gesamten operativen Geschäft soll Hand in Hand gehen mit der Neuausrichtung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten der nun zur Frequentis-Gruppe zählenden Mitarbeiter. Dazu werden wir als übergeordnetes Ziel den Strategierahmen für die neuen Einheiten definieren.“