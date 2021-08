DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Bohrergebnis Megawatt schließt Feldprogramm auf dem Lithiumprojekt 'Route 381' in Quebec ab - Ergebnisse stehen noch aus 18.08.2021 / 16:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. (WKN: A2QNKB ; ISIN: CA58518J1012), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigten Probenahmen und Schürfarbeiten auf dem Lithiumprojekt "Route 381" im Festgestein-Lithiumgebiet "James Bay" abgeschlossen hat.

Insgesamt wurden 56 Oberflächenproben - davon 51 Schlitzproben - aus mehreren Pegmatitgängen auf dem Konzessionsgebiet entnommen. Bei den sogenannten Ausbissen im Süden und dem Gesteinsgang West wurden weitere Prospektionsarbeiten durchgeführt, bevor dieser unter der Deckschicht abtaucht. Dieser Gesteinsgang konnte alles in allem über 350 m nachgewiesen werden und verbreiterte sich an seinem südlichsten Ende auf 2,5 m. Die Oberflächenprobenahmen aus mehreren Pegmatitgängen auf dem Konzessionsgebiet - darunter die Gesteinsgänge West, East, North/ South und PR - weisen in mehreren Proben sichtbaren Spodumen auf. Der Gesteinsgang "PR" ist auf einer Länge von über 250 m gut aufgeschlossen. Dieser Gang ist spodumenhaltig und im Schnitt 1 m breit. Die Schlitzproben werden Informationen hinsichtlich der Kontinuität der Lithiummineralisierung liefern.

Außerdem wurden 5 Stichproben gewonnen. Die Proben wurden an die Einrichtung von ALS Laboratories in Val dOr (Quebec) überstellt, wo sie für die Analyse vorbereitet werden, bevor sie an die ALS-Haupteinrichtung in Vancouver geschickt werden.

David Thornley-Hall, CEO von Megawatt, kommentierte diese Nachricht: "Wir freuen uns auf die Ergebnisse unserer Probenahmen im Projekt Route 381. Die Ergebnisse werden uns dabei helfen, Ziele für ein Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet abzugrenzen und zu priorisieren."



Über MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.



MegaWatt ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada befasst. Das Unternehmen hält eine ungeteilte Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Cobalt Hill, vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia.