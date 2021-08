Mindestens 30 Linksextreme greifen AfD-Veranstaltung in Privathaus an Autor: Tichys Einblick | 18.08.2021, 17:08 | 18 | 0 | 0 18.08.2021, 17:08 | In Hamburg haben am vergangenen Samstag Linksradikale eine Wahlkampfveranstaltung der AfD brutal attackiert. Die Angreifer warfen unter anderem mit Flaschen, beschädigten ein Auto und rüttelten so sehr am Eingangstor des Geländes, dass dieses verbogen wurde. Augenzeugen sprechen von einem Versuch der Antifa, die Veranstaltung zu stürmen. Erst die Polizei konnten die Lage beruhigen. TE sprach Der Beitrag Mindestens 30 Linksextreme greifen AfD-Veranstaltung in Privathaus an erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Larissa Fußer.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer