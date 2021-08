Der österreichische Immobilien-Entwickler UBM Development hat das Wohnanlagen-Projekt „barany.7” abgeschlossen. Die 126 Wohnungen seien an den neuen Eigentümer BUWOG übergeben worden, meldet UBM am Mittwoch. BUWOG hatte die Immobilien bereits 2019 über einen Forward Sale erworben.„Als Besonderheit wurden von den sieben baugleichen Häusern sechs in konventioneller Bauweise errichtet – aber eines, das viergeschossige ...