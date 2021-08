FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch wieder etwas aus der Deckung gewagt. Unterstützung kam von den US-Börsen, sich sich nach einem schwächeren Start zunehmend erholten. Der MDax der mittelgroßen Werte erreichte angesichts positiver Unternehmensnachrichten sogar ein Rekordhoch.

Der Leitindex Dax , der am vergangenen Freitag erstmals die Marke von 16 000 Punkten getestet hatte legte nun zur Wochenmitte um 0,28 Prozent auf 15965,97 Punkte zu. Am Montag hatte das deutsche Börsenbarometer noch unter Gewinnmitnahmen gelitten und sich dann am Dienstag stabil gezeigt. Für den MDax ging es am Mittwoch letztlich um 0,78 Prozent auf 36 010,94 Punkte nach oben. Europaweit gab es keine einheitliche Richtung.

Insgesamt sorgten nach dem abrupten Machtwechsel in Afghanistan geopolitische Risiken sowie auch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus etwas für Vorsicht. In Deutschland etwa hat sich die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages sprunghaft erhöht.

US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell hatte derweil bei einer Rede am Vorabend nicht wie erhofft weitere Erkenntnisse zur künftigen Geldpolitik geliefert. Neue Hinweise auf einen Ausstiegsbeginn der US-Notenbank (Fed) aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik erhoffen sich Anleger nun vom Protokoll der vergangenen Zinssitzung, das nach Börsenschluss in Deutschland veröffentlicht wird./ck/he