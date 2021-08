LG Stuttgart spricht im Dieselskandal beim BMW 530d Schadensatz zu

Das Landgericht verurteilte die BMW AG zu einer Zahlung an den Kläger in Höhevon 38.361,41 EUR. Den Schummel-Diesel muss die BMW AG zurücknehmen.Berechnungsgrundlage war der gezahlte Kaufpreis. Für die Nutzung des Fahrzeugsüber 35.977 Kilometer nahm das Landgericht einen Abzug in Höhe von 2.953,78 EURvor. Hinzugerechnet hat das Landgericht die im Rahmen der Finanzierungangefallenen Kosten in Höhe von 1.325,19 EUR. "Das Urteil zeigt, dass es für dieBMW AG langsam eng wird", kommentiert der Hamburger Rechtsanwalt Christian Rugenvon HAHN Rechtsanwälte die erstrittene Entscheidung. "Auch das OberlandesgerichtKöln hat in seinem Urteil vom 28.05.2021 - 19 U 134/20 - kürzlich entschieden,dass wir eine Beteiligung der BMW AG am Dieselskandal schlüssig dargelegthaben."Aktuell bietet HAHN Rechtsanwälte BMW-Fahrern eine kostenfreie Erstbewertungbezüglich möglicher Schadensersatzansprüche gegen die BMW AG an. Häufigbetroffen sind Modelle, die in die Euronormen 5 und 6 eingestuft sind."Vergleichbar mit den Klagen gegen die Volkswagen AG werden auch die Prozessegegen die BMW AG gewonnen werden, wenn eine unzulässige Abschalteinrichtunginstalliert ist", erklärt Rugen abschließend. Die Kläger erhalten dabei denKaufpreis sowie eventuelle Finanzierungskosten unter Anrechnung derGebrauchsvorteile erstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an die BMW AGzurück. Alternativ könne aber auch bei Verbleib des Fahrzeugs eine Einmalzahlungvereinbart werden.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Christian RugenAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: mailto:rugen@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61631/4997415OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB