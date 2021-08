Domino's Pizza Enterprises wächst auf 3.000 Stores und schafft 8.500 neue Arbeitsplätze / Domino's Pizza Enterprises Ltd (DPE) veröffentlicht Jahresgeschäftszahlen (Juli 2020 - Juni 2021) (FOTO) Hamburg (ots) - HIGHLIGHTS



- Umsatz (DPE): Steigerung um +14,6% auf 3,74 Mrd. AUD - Online-Umsatz (DPE): +21,5% auf 2,93 Mrd. AUD

- 285 neue Stores. Steigerung um +10,7%

- 8.500 neue Arbeitsplätze

- 129 neue Stores in Europa

- Deutschland ist Eröffnungssieger innerhalb der europäischen Länder (+40) - Domino's for Good: Domino's setzt ESG-Maßnahmen um und veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

- Domino's unterzeichnet EU-Partnerschaft mit CIWF und tritt dem Better Chicken Commitment bei