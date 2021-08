PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Konsolidierung an Europas Börsen hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Wie schon zuletzt bremste die Sorge über steigende Corona-Infektionszahlen und negative Folgen für die globale Wirtschaft am Mittwoch die Aktienkurse. Der EuroStoxx 50 schloss 0,17 Prozent niedriger bei 4189,42 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex für die Eurozone den höchsten Stand seit fast 14 Jahren erreicht. In dieser Woche stagnierte der Index bislang auf dem hohen Niveau.

Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der Index verlor 0,73 Prozent auf 6770,11 Punkte. Der britische FTSE 100 sank um 0,16 Prozent auf 7169,32 Punkte. Die Börsen in Frankfurt, Madrid und Mailand meldeten indes Kursgewinne. "Es war ein gemischter Tag für die europäischen Märkte", schrieb Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets. Es habe keinen klaren Impuls für die eine oder andere Richtung gegeben.