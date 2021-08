State Street ernennt neue Landesleiter für Deutschland, Luxemburg und die Schweiz

Dagmar Kamber Borens wurde zur Landesleiterin in der Schweiz ernannt. Dagmar bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen mit. Zuletzt war Dagmar designierte Chief Executive Officer und Landesleiterin der Quintet Private Bank Switzerland AG. Sie war 18 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der UBS AG tätig, unter anderem als Group Chief Financial Officer für die Asien-Pazifik-Region in Singapur und als Chief Operating Officer für die Swiss Universal Bank bei der Credit Suisse AG, wo sie für die Bereiche Strategie, IT-Betriebsprozesse, Digitalisierung, Bankprodukte und Marketing Verantwortung trug.

State Street Corporation (NYSE:STT) hat neue Führungskräfte für die Leitung von drei europäischen Märkten ernannt: Andreas Niklaus übernimmt die Leitung in Deutschland, Riccardo Lamanna in Luxemburg und Dagmar Kamber Borens in der Schweiz. In ihren jeweiligen Regionen werden sie für die Entwicklung von Geschäften, die Förderung der Kundenbeziehungen, die Entwicklung von Talenten und den Aufbau der Marke und des Marktnetzwerks des Unternehmens zuständig sein. Ein weiterer Aufgabenbereich besteht in der Pflege guter und proaktiver Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden.

Riccardo Lamanna, Leiter von Alpha Business Development der EMEA-Region und Leiter der Rechtsabteilung sowie Mitglied des Aufsichtsrats der State Street Global Exchange GmbH, wurde zum Landesleiter in Luxemburg ernannt. Im Zuge der Übernahme von Intesa Sanpaolo kam Riccardo im Jahr 2010 zu State Street und leitete dort erfolgreich die Niederlassung in Italien, nachdem er zuvor für die Global Services in den Niederlanden verantwortlich war.

Andreas Niklaus wurde zum Landesleiter in Deutschland ernannt. Andreas ist seit 2003 bei State Street, wo er die Depotbank leitete und die Integration der Deutsche Bank-Sparte Security Services in die State Street Bank International GmbH erfolgreich abschloss. Seit 2006 ist er in der Funktion des Chief Operating Officer tätig und war zuletzt für die Global Services in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern sowie als Europa-Leiter der Depositary Services zuständig.

„Unsere Landesleiter übernehmen eine zentrale Rolle für die Umsetzung unserer Vision, ein wichtiger Partner unserer Kunden zu sein. Andreas, Riccardo und Dagmar bringen reichhaltige Erfahrungen aus der Praxis mit und sind hochqualifiziert, um die Entwicklung und Verwirklichung einer unternehmensweiten Wachstumsstrategie für ihre jeweiligen Märkte zu leiten“, so Jörg Ambrosius, Executive Vice President und CEO, Europa, Nahost und Afrika bei State Street. „Ich freue mich, in diesen bedeutenden Ländern und Märkten so starke Führungspersönlichkeiten zu haben, die unsere Expansion in Europa fortführen und unsere Beziehungen zu den regionalen institutionellen Investoren und Aufsichtsbehörden vertiefen werden.“

