Nebelhornbahn-AG: Segmentwechsel an der Börse München

Oberstdorf, den 18. August 2021 Der Vorstand der Nebelhornbahn-AG, Oberstdorf, (ISIN DE000A3H3LW9), gibt bekannt, dass die Einbeziehung der Aktien der Nebelhornbahn AG in m:access mit Ablauf des 30. September 2021 auf Antrag der Gesellschaft endet. Die Einbeziehung in den Freiverkehr wird als Primärlisting an der Börse München ab dem 01. Oktober 2021 fortgeführt. Zugleich endet die Indexzugehörigkeit der Aktie der Nebelhornbahn AG zu dem m:access All Share Index zum 30. September 2021. Ansprechpartner: Henrik Volpert, Vorstand E-Mail: h.volpert@ok-bergbahnen.com Tel.: +49 (8322) 9600-1010 Fax: +49 (8322) 9600-1001 18.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

