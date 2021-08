Klimaprotest vor CDU-Wirtschaftsrat und NRW-Landesvertretung Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.08.2021, 18:15 | 34 | 0 | 0 18.08.2021, 18:15 | BERLIN (dpa-AFX) - Mit weiteren Blockade-Aktionen haben Umweltschützer auch am Mittwoch in Berlin für mehr Klimaschutz protestiert. Am Morgen drangen mehrere Aktivisten in die Bundesgeschäftsstelle des Wirtschaftsrats der CDU ein und klebten sich an den Fensterrahmen fest, wie eine Polizeisprecherin sagte. Am Nachmittag kippten Umweltschützer Kohle vor die NRW-Landesvertretung und entrollten Plakate, auf denen stand: "Lobbys raus - Bürger:innen rein" und "Raus aus der Kohle. Rein in die Zukunft". Laut Polizei blieb es dabei überwiegend friedlich. Seit Montag läuft in Berlin eine Protestwoche, zu der die Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion und andere Initiativen aufgerufen haben. Sie fordern von der Politik, mehr gegen den Klimawandel zu tun./fdu/DP/stw







