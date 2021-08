(neu: Schlusskurs)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Evotec -Aktie hat am Mittwoch zeitweilig wieder so viel gekostet wie im Jahr 2000. Gleich zum Handelsstart gelang es dem Papier des Wirkstoffforschers, sein Ende Januar erreichtes Jahreshoch von 43 Euro zu überwinden und bis auf 43,79 Euro zu klettern. Dann allerdings wurden die Anleger vorsichtiger. Analyst Mohamad Vaseghi vom Researchhaus FMR strich zudem seine Kaufempfehlung und rät nun nur noch zum "Halten" bei einem unveränderten Kursziel von 39 Euro.

Aus dem Xetra-Kernhandel ging das Papier letztlich mit minus 1,10 Prozent auf 42,23 Euro. Auf die letzten Monate zurückgeschaut hat es allerdings vor allem seit Anfang August einen beeindruckenden Lauf hinter sich. Allein in diesem Zeitraum summieren sich die Gewinne auf 21 Prozent. Stärker hat in diesem Zeitraum kein MDax -Wert zugelegt. Beflügelt worden war Evotec von positiven Studiendaten, bestätigten Jahreszielen zur Vorlage der Quartalszahlen, einer geplanten Zweitnotiz der Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq sowie einer positiven Analystenstudie von Warburg Research am Vortag.